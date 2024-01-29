Настоящий мужчина: Зепюр Брутян рассказала о характере маленького сына Микаэля

В скором времени актриса планирует открыть своему ребенку чудесный мир кино.

Семейная пара актеров Зепюр Брутян и Павла Прилучного недавно стала родителями. Весной 2023 года у них на свет появился сын Микаэль. Для Зепюр это первый ребенок, в отличии от Павла, который уже воспитывает двоих от бывшей жены Агаты Муцениеце, поэтому она с трепетом и интересом относится к своей новой роли матери. И вот недавно артистка поделилась милыми подробностями о характере сына, пишет 7Дней.ru.

Лицо малыша молодая мама пока не показывает, но охотно рассказывает о нем. Например, накануне жена Павла Прилучного продемонстрировала процесс стрижки ногтей маленького сынишки — это можно сделать только тогда, когда малыш не видит происходящего, спит. По словам Зепюр, кроха ведет себя, как настоящий мужичок и протестует, если ему что-то не нравится.

«Только ночью Микаэль разрешает себе стричь ногти», — рассказывает знаменитость.

На отдыхе в Арабских Эмиратах Микаэль отлично проводил время, играя со старшими братом и сестрой от первого брака Павла. Здесь малыш даже не капризничал, несмотря на жару и духоту.

Маленький сынишка не мешает молодой маме работать. Брутян уже вернулась к съемкам и, как только Микаэль чуть подрастет, планирует брать его с собой на площадку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Муцениеце спустила хейтеров с небес на землю.