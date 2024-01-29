Линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

На месте уже работают аварийные службы региона.

Линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали при помощи дрона-камикадзе село Тишанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он.

Гладков уточнил, что пострадавших в результате нет, однако повреждены линия газоснабжения и легковой автомобиль. На месте уже работают оперативные и аварийные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник противника пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославсколй области, однако попытка была пресечена.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
29 янв
Под Ярославлем предотвратили атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод
29 янв
Лагерь в Ростовской области получил повреждения после падения беспилотника
29 янв
Очередной провал ВСУ: российские силы пресекли попытку Киева ударить по Брянской области
28 янв
ВСУ при помощи дрона атаковали экскаватор под Белгородом, пострадал рабочий
27 янв
«Любое дно можно пробить»: капитан первого ранга запаса разнес стратегию ВСУ
26 янв
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области
25 янв
«Трагедия»: женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области
24 янв
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дронов ВСУ в небе Брянской области
24 янв
Над Орловской областью сбиты несколько беспилотников
24 янв
Беспилотники обезвредили в небе над Орловской областью
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

16:24
Военная наука: Шойгу навестил научно-исследовательские институты Минобороны РФ
16:23
По-другому: что значит для России выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из африканского союза ЭКОВАС
16:12
Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Свердловской области
16:06
Премьер Грузии Гарибашвили уходит в отставку
16:03
Линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника
16:00
«Это разврат!» — Петросян прилюдно пристыдил молодую жену

Сейчас читают

Уклонисты от ВСУ готовы «канать» под трансгендеров, чтобы не отправиться на убой
"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
В «Симпсонах» снова нашли предсказание. На этот раз про «независимый Техас»
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса