Линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника

На месте уже работают аварийные службы региона.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали при помощи дрона-камикадзе село Тишанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он.
Гладков уточнил, что пострадавших в результате нет, однако повреждены линия газоснабжения и легковой автомобиль. На месте уже работают оперативные и аварийные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник противника пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославсколй области, однако попытка была пресечена.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.
Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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