Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года

Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно», — говорится в заявлении суда.

Уточняется, что срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Допинг-скандал с участием Валиевой прогремел в 2021 году во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин. В CAS допускали, что вещество попало в ее организм случайно — от дедушки, который принимал препарат с данным веществом в составе. Триметазидин мог попасть к ней во время еды, через общую посуду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голливудский актер Алек Болдуин пришел в восторг, увидев катание российской фигуристки Камилы Валиевой в московском Парке Горького.