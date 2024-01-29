Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 611 0

Спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил.

Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно», — говорится в заявлении суда.

Уточняется, что срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Допинг-скандал с участием Валиевой прогремел в 2021 году во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин. В CAS допускали, что вещество попало в ее организм случайно — от дедушки, который принимал препарат с данным веществом в составе. Триметазидин мог попасть к ней во время еды, через общую посуду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голливудский актер Алек Болдуин пришел в восторг, увидев катание российской фигуристки Камилы Валиевой в московском Парке Горького.

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