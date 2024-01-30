Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за свои мемуары

Американская певица Бритни Спирс решила извиниться за свои откровенные мемуары, которые вышли в октябре прошлого года. Соответствующий пост знаменитость сделала в личном блоге.

«Хочу извиниться за некоторые вещи, о которых написала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, кто был мне дорог, то я искренне сожалею», — заявила звезда.

Она добавила, что влюбилась в новый трек Джастина Тимберлейка под названием Selfish. Судя по всему, таким образом девушка решила подлить масла в огонь в ситуации с бывшим возлюбленным. В своей книге она рассказала, что в 19 лет забеременела от Тимберлейка. Однако тот заставил ее сделать аборт. После публикации книги СМИ писали, что брак музыканта и его супруги Джессики Билл затрещал по швам.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Бритни Спирс требует компенсацию за ее неадекватное поведение. Точная сумма, которую хочет мужчина, держится в секрете.