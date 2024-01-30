Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за свои мемуары

|
Алексей Панков
Алексей Панков 22 0

В своей книге она призналась, что музыкант заставил ее сделать аборт, когда они встречались.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Blake; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американская певица Бритни Спирс решила извиниться за свои откровенные мемуары, которые вышли в октябре прошлого года. Соответствующий пост знаменитость сделала в личном блоге.

«Хочу извиниться за некоторые вещи, о которых написала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, кто был мне дорог, то я искренне сожалею», — заявила звезда.

Она добавила, что влюбилась в новый трек Джастина Тимберлейка под названием Selfish. Судя по всему, таким образом девушка решила подлить масла в огонь в ситуации с бывшим возлюбленным. В своей книге она рассказала, что в 19 лет забеременела от Тимберлейка. Однако тот заставил ее сделать аборт. После публикации книги СМИ писали, что брак музыканта и его супруги Джессики Билл затрещал по швам.

Все в шоке: Бритни Спирс внезапно исчезла из соцсетей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Бритни Спирс требует компенсацию за ее неадекватное поведение. Точная сумма, которую хочет мужчина, держится в секрете.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

1:27
Генсек НАТО считает, что оружие для Украины — это «путь к миру»
1:13
«Развивается город»: Путин похвалил губернатора Петербурга за хорошие показатели
0:48
Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за свои мемуары
0:34
«Пришлось проломить башку»: в Москве задержали лидера группы «Коррозия металла»
0:16
Подошли вплотную: как четверо бойцов РФ взяли штурмом шесть опорных пунктов ВСУ
0:01
«К прошлому возвращаться не хотела»: какими были последние дни певицы Вероники Кругловой

Сейчас читают

Уклонисты от ВСУ готовы «канать» под трансгендеров, чтобы не отправиться на убой
"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
Есть все предпосылки: снимут ли Залужного с поста главкома ВСУ?
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса