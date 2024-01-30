Париж в осаде: французские фермеры строят баррикады и жгут сено в городе

Баррикады из сена и костры. Париж сегодня в тракторной осаде. Французские фермеры перекрыли все дороги, ведущие в столицу. Они требуют от властей поддержки местных производителей и планируют бастовать всю неделю.

Чтобы противостоять аграриям, в округе уже мобилизовали 15 тысяч силовиков. Однако протестующих это не останавливает. Из осажденного Парижа — корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Уж они-то могут подливать своего масла в огонь. Французские фермеры сжигают европейский флаг, атакуют повсеместно «Ашаны», нападают на иностранные грузовики, уничтожают привозные продукты. Только с помощью практически военной техники и всевозможных преград удается отразить атаку на крупнейший рынок в Рюнжи — главного поставщика столь любимых французских морепродуктов и деликатесов.

«На подступах Парижа фермеров встречают вот такие блок посты: до зубов вооруженные полицейские, спецтехника, в том числе бронированная. Точно это уже какая-то гражданская война начинается или война против собственных граждан», — передает с места корреспондент Виталий Чащухин.

По всей округе мобилизованы 15 тысяч силовиков. Весь день гигантские колонны шли со всей Франции походом на Париж. И вот — к ночи: блокированы ключевые подъезды к французской столице. До Елисейского дворца — считанные километры.

«Если бы только сельхоз техника блокировала дороги. Прямо посреди трасс, ведущих к Парижу, фермеры отстраивают баррикады и из сена жгут костры», — рассказывает корреспондент.

Это — тракторная блокада на трассе А1, парализованы подъезды к аэропорту Шарль Де Голь. Но по факту, отрезан уже весь Париж от остальной франции.

Как и фермеры со всей Европы, французские требуют скидки на дизель, правительственные субсидии. поддержку своих, а не чужих производителей, которые, в том числе фурами с Украины поставляют свою продукцию.

«Ну и какой же протест фермеров без чучела, в этом случае — с политическим подтекстом», — показывает корреспондент набитую сеном куклу с лицом президента Франции Эммануэля Макрона.

И вроде бы французские власти уже даже пошли на какие-то уступки, но протестующих это не устраивает. Они готовы идти до конца.

«Мы взяли пример с немцев — нам нужно стоять за свои права. За нами стоит весь агропромышленный комплекс, права производителей. Нужно уровнять наши права по всем странам ЕС, чтобы мы были в равных и приличных условиях все», — прокомментировал один из частников протестов.

К слову, Эммануэль Макрон уже во вторник намерен встретится с самой Урсулой фон дер Ляйен в Елисейском дворце относительно действительно разбушевавшегося кризиса в сельском хозяйстве. Правда, до самого Елисейского дворца еще добраться нужно. Блокада Парижа продлится всю неделю.