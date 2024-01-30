Удобно, но рискованно: россиян предупредили об опасности платежей через СБП

Аферисты могут забрать деньги и исчезнуть, а банку их проконтролировать не удастся.

Активно продвигаемая система быстрых платежей (СБП) удобна, но с ее помощью мошенники могут украсть денежные средства. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

Дело в том, что хакеры получают доступ к информации о клиентах и выжидают крупный заказ. После этого они перехватывают контактный номер покупателя и отправляют жертве поддельную ссылку СПБ.

С помощью этой системы можно моментально оплатить заказ, но вот гарантий, что деньги попадут туда, куда нужно, нет. Как отметил эксперт, СПБ является безотзывным. А мошенники, получив деньги, сразу же снимают их и исчезают. Банк не может проконтролировать этих аферистов.

Во избежание такой неприятной ситуации Мясоедов посоветовал проверять кажду ссылку на оплату. Адресат всегда пишется на всплывающей странице. Но если хищение все-таки произошло, то нужно срочно обратиться в службу поддержки банка и к правоохранителям.

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