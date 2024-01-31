Опасный маневр: легковушка чудом проскочила между двумя фурами на трассе Новосибирск — Иркутск

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Легковушка чудом проскочила между двумя фурами на трассе Новосибирск — Иркутск

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Опасную ситуацию создал водитель большегруза. Его ищет полиция.

Сердечный приступ могли легко получить водитель и пассажир легковушки, которая чудом проскочила между двумя фурами на трассе Новосибирск — Иркутск. Один из большегрузов пошел на обгон и явно не рассчитал скорость и дистанцию для маневра.

В итоге две многотонные машины понеслись навстречу машине, заняв собой всю дорогу. И, казалось, шансов выжить в такой ситуации нет. Однако произошло настоящее чудо — автомобиль сумел протиснуться между фурами, повредив лишь зеркало и оцарапав крыло.

Водителя большегруза, который мог стать виновником трагедии, сейчас ищут.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 20 фур и грузовиков столкнулись на трассе М-7 в Татарстане.

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