Нелетные условия: масштабные забастовки пройдут в аэропортах Германии

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Профсоюз в Германии призвал сотрудников аэропортов к забастовке из-за зарплат

Фото, видео: Reuters / LOUISA OFF; 5-tv.ru

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Один из крупнейших профсоюзов призвал сотрудников безопасности авиационной отрасли к стачке. Что требуют участники акции?

Над Германией закроется небо — в стране готовятся к масштабным забастовкам в аэропортах. Один из крупнейших профсоюзов призвал сотрудников безопасности авиационной отрасли к стачке 1 февраля.

Ожидается, что к акции присоединятся около 25 тысяч человек. Это приведет к коллапсу в транспортной системе.

В связи с забастовкой все вылеты из Берлина в четверг не состоятся, а во Франкфурте могут отменить свыше полутора тысячи рейсов.

По планам, стачка пройдет с утра и до полуночи и затронет все крупнейшие аэропорты страны. Как часто бывает — нынешний протест из-за денег. Профсоюз требует повышения почасовой оплаты и надбавок за сверхурочную работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что несколько крупных предприятий в Финляндии планировали остановить свою работу из-за двухдневной забастовки. Причиной стали действия правительства страны, которое собирается провести реформу рынка труда.

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