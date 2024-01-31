Нелетные условия: масштабные забастовки пройдут в аэропортах Германии

Один из крупнейших профсоюзов призвал сотрудников безопасности авиационной отрасли к стачке. Что требуют участники акции?

Над Германией закроется небо — в стране готовятся к масштабным забастовкам в аэропортах. Один из крупнейших профсоюзов призвал сотрудников безопасности авиационной отрасли к стачке 1 февраля.

Ожидается, что к акции присоединятся около 25 тысяч человек. Это приведет к коллапсу в транспортной системе.

В связи с забастовкой все вылеты из Берлина в четверг не состоятся, а во Франкфурте могут отменить свыше полутора тысячи рейсов.

По планам, стачка пройдет с утра и до полуночи и затронет все крупнейшие аэропорты страны. Как часто бывает — нынешний протест из-за денег. Профсоюз требует повышения почасовой оплаты и надбавок за сверхурочную работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что несколько крупных предприятий в Финляндии планировали остановить свою работу из-за двухдневной забастовки. Причиной стали действия правительства страны, которое собирается провести реформу рынка труда.