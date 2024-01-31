Почти 200 российских бойцов вернулось из украинского плена

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

МО заявило о возвращении 195 военнопленных РФ с подконтрольной Киеву территории

Фото, видео: © РИА Новости / Николай Журавлев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Они были возвращены в результате переговорного процесса.

Около 200 российских бойцов вернулось с подконтрольной Киеву территории из плена. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства. В настоящее время, подчеркнули в Минобороны, всем военным оказывается медицинская и психологическая помощь.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническое участие гуманитарного характера в обмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два штурмовика ВС РФ в одиночку захватили опорные пункты ВСУ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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