Оправдала теракты Киева: Пранкеры Лексус и Вован вывели на чистую воду писательницу Улицкую

Эфирная новость 61 0

Писательница Улицкая оправдала теракты Киева и убийство Дугиной

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Женщина уехала из России и с полной уверенностью утверждает, что украинским террористам можно истреблять ни в чем не повинных людей.

Писательница Людмила Улицкая призналась, что отправляет на Украину гонорары от продажи своих книг в России. Писательница считает, что Киеву давно пора забыть про общую с Москвой историю и культуру. ТАк она разоткровенничалась, полагая, что беседует с Андреем Ермаком — главой офиса Зеленского. На самом деле она разговаривала с пранкерами Вованом и Лексусом.

«Мои гонорары идут на Украину. Сегоднящняя ситуация позволит проложить границы между Украиной и Россией не только в географическом, но и в культурном отношении», — откровенничала Улицкая.

Также, Улицкая заявила, что ее не смущают теракты и диверсии на территории России. По ее словам, у украинских спецслужб есть на это право… Сейчас Улицкая живет в Германии, куда уехала вскоре после начала Специальной военной операции.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.67
0.38 97.11
0.32
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

20:31
Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать
20:16
Четверть века в плену: как мать заперла в комнате собственную дочь
20:02
Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений в зоне СВО
20:01
Очередной террор: ВСУ атаковали города ДНР снарядами НАТО
19:47
Прислушайтесь к ощущениям: какой симптом при посещении туалета говорит о раке
19:42
Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом

Сейчас читают

«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
Колдунья или святая: кем была Ванга и что известно о ее жизни
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса