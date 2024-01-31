Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

О каких ограничениях идет речь на этот раз?

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России. Страна поддержит ограничения на продажу, производство и экспорт российских алмазов.

При этом Швейцария отказывается сообщать о внутренних денежных переводах российских фирм. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального совета страны.

«Федеральный совет 31 января 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России. Таким образом, он… присоединяется к ЕС, который в декабре прошлого года принял свой 12-й пакет санкций. Новые меры вступают в силу с 1 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

Также Швейцария собирается соблюдать предельные цены на закупку российской нефти и продуктов, которые делаются из нее. В том числе будет запрещено импортировать товары, которые приносят России значительные суммы денег.

Отмечается, что россиянам запрещено управлять швейцарскими компаниями, работающим с криптоактивами. Фирмы, которые представляют ПО для управления бизнесом, промышленным дизайном и производством, больше не смогут предоставлять услуги российским коллегам, однако это не касается дочерних компаний швейцарских организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва расценит воровство активов как акт торговой войны.

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