Без затрат и вреда для растений: как избавиться от мошек в комнатных цветах

Если вы заметили, что домашние растения захворали — начали сохнуть и желтеть, а вокруг них начали кружиться неприятные мошки — не отчаивайтесь. Да, наличие насекомых определенно свидетельствует о болезни цветка, и избавиться от них необходимо как можно скорее.

Как сообщается в материале издания utro.ru, решить проблему поможет копеечное средство, которое уже наверняка есть у вас на кухне. Причины появления мошек — разные, но, скорее всего, дело в повышенной влажности в помещении или некачественных удобрениях.

Даже если любимое растение выглядит плохо и, кажется, вот-вот затянет лебединую песню, не спешите расставаться. Прежде чем выбросить, попробуйте полечить. Не нужно искать волшебное лекарство в специализированном магазине. Достаточно будет трех спичек.

Вещество, из которого сделаны головки спичек, содержит фосфор и серу, а они в свою очередь обогащают почву и сильно не нравятся насекомым. И не вредят при этом растению. На один цветочный горшок среднего размера нужны три-пять штук. Их надо воткнуть «вниз головой» в землю на полспички на расстоянии три-пять сантиметров друг от друга.

Через неделю вы заметите, что мошек стало меньше, а за месяц полностью от них избавитесь. Если с лечением не опоздали, ваш цветок оживет, и ухаживать за ним станет намного проще. Главное — периодически проверяйте спички. Со временем сера с них будет смываться, необходимо будет заменять их на новые.

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