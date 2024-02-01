На перекрестках судьбы: Юрий Лоза отмечает 70-летие

Артист не боится скрывать своего мнения, даже если оно вызывает критику.

Автор, исполнитель, композитор и человек с активной жизненной позицией — легендарный Юрий Лоза отмечает свое 70-летие. Его особый жанр — соединение эстрады, рока и авторской песни. Особый путь он выбрал и в жизни, обращая на себя внимание яркими неоднозначными высказываниями.

Так или иначе, его гитара поет на радость публике уже несколько десятилетий, а концерты неизменно собирают полные залы. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова — о песнях и словах, пожалуй, самого независимого музыканта страны.

«Я наверное тот, который всегда останется на самом крайнем одиноко плывущем…», —начал Юрий Лоза.

«На маленьком плоту», - подхватила Виктория Жильцова.

В свои 70 Юрий Лоза продолжает выступать с концертами и учит молодежь тому, во что сам так неистово верит. Выкладывает на YouTube уже пятую часть видеоразбора — почему Земля на самом деле плоская.

«Сколько раз мне написали: „дед, выпей таблетки“ или „в дурдоме выходной“ — вот это вот все. Я не могу спорить с Аристотелем, Платоном, Конфуцием или аль-Фараби. Они все считали Землю плоской», — говорит Лоза.

Он остается на плаву в медиавселенной даже спустя почти 40 лет с момента выхода его легендарной песни. Тогда фанаты выстраивались в очередь, чтобы урвать пластинку про нелегкий путь.

«На маленьком плоту, лишь в дом проникнет полночь», — пел Лоза.

Сегодня — с 400 тысячами подписчиков — Лоза уверенно гребет против течения. В своих высказываниях не щадит никого — Гагарин, говорит, ничего не сделал, просто лежал. А прорыв российского кинематографа — первый фильм, снятый в космосе — только все испортил.

«Сейчас полетела девушка в космос, она дискредитировала этим профессию космонавтов — просто размазала эту профессию, опустила ее ниже плинтуса. Любой человек, оказывается, может полететь», — заявляет он.

Прогремел Юрий Эдуардович и когда легкой рукой снял с пьедестала всемирно известных легенд рока.

«80% из того, что спето Led Zeppelin, допустим, слушать невозможно. Просто потому что сыграно это плохо. Rolling Stones — они ж гитару не настроили за всю жизнь ни разу. Джаггер ни в одну ноту не попал!» — считает он.

Интернетчики накреативили сюжеты: The Beatles читают советы Лозы, как писать хиты. А Майкл Джексон и Фредди Меркьюри — вот-вот будут слушать пластинку маэстро под названием «Тоска».

«Ржака — на первом месте. То есть ржать, ржать, ржать. Скажите, вот, кому-нибудь приходила идея прослушать весь Led Zeppelin? Я не могу. Они за свою жизнь написали 80 песен. 20 из них, да даже каких 20, на самом деле, пять крутится на радио, потому что это действительно шедевры», — комментирует Лоза.

Поклонники Led Zeppelin и Rolling Stones обрушились на музыканта — ему в укор заявили: сам-то знаменит только одной, максимум, двумя песнями.

Современная эстрада тоже попала под раздачу Юрия Эдуардовича. Тексты — пустышка, а рэп вообще не имеет права называться музыкой.

«Мне позвонили и сказали, как вы относитесь к тому, что батл между Оксимироном* и Тухлым или как там его, Гнойным, что батл между ними набрал наибольшее количество просмотров на YouTube. Вот сейчас скажите молодым — кто-нибудь знает об этом батле?» — ответил исполнитель.

Хотя к музыке самого Лозы музыкальные критики очень даже лояльны. Пусть с точки зрения аккордов — тот же «Плот» называют незатейливым, считают, что в музыке и текстах у него есть свой почерк.

«В его песнях присутствуют разные моменты жизненные, начиная там, от радости до различных, скажем так, любовных переживаний. Все то, что чувствует обычный человек», — считает музыкальный критик Павел Рудченко.

В день 70-летия Юрия Лозу поздравляют коллеги по цеху. Вместе с Валерием Сюткиным они в составе группы «Зодчие» объездили с гастролями многие города.

«Для тех, кто считает, что Юрий Эдуардович автор только легендарной песни «Плот» и все, хочу поправить, что мне, как бас-гитаристу, было очень приятно играть. И «Девочка сегодня в баре», и «Мама, мама, не могу без джинсов», — рассказывает Сюткин.

Свой день рождения Юрий Лоза проведет на сцене, где и исполнит все эти песни. На будущую пятилетку — к юбилею 75 лет — он загадывает больше концертов, ведь музыка — это вся его жизнь.

«Я недополучаю эфиров, концертов, общения, тусовок, но зато это дает мне право говорить то, что я думаю, и всегда сидеть на откидном стульчике в хит-параде», — говорит Лоза.

* — признан иноагентом на территории РФ