Певца Шарлота отправили на психолого-психиатрическую экспертизу

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Сколько примерно месяцев займет этот процесс?

Певца Шарлота отправили на психолого-психиатрическую экспертизу

Фото: Дзень Альберт / ТАСС

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Российский певец Эдуард Шарлот направлен из Самары в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом рассказал отец музыканта Валерий в беседе с РИА Новости.

«Он находится в Саратове, там проходит эту экспертизу. Она касается всех дел, что ему инкриминируют. Это будет небыстро, но это нужно сделать», — сказал он.

Сам процесс небыстрый, добавил отец. Экспертиза будет длиться не меньше месяца.

Некоторое время назад Шарлот эмигрировал в Армению, где сжег свой российский паспорт и записал это на видео. В социальные сети он выкладывал и другие провокационные ролики. Например, показывал подписчикам, как разрывает георгиевскую ленточку или прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла вместе с военным билетом и крестом с распятием Иисуса Христа.

Когда ему надоело жить на чужбине и захотелось домой, он принес извинения, сославшись на эмоциональность творческой натуры.

Тем не менее, в ночь на 22 ноября 2023 года в петербургском аэропорту Пулково его задержали сотрудники полиции. Ему был назначен административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Молодого человека обвинили в мелком хулиганстве.

Затем стало известно о том, что в отношении исполнителя есть и более тяжкие обвинения за провокационные русофобские действия в публичном пространстве. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за похищение или повреждение документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шарлот покаялся в суде перед президентом и всеми россиянами.

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