Бойцов Нацгвардии направят из Флориды в Техас для борьбы с мигрантами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Флорида поддержит Техас отправкой около тысячи нацгвардейцев

Бойцов Нацгвардии направят из Флориды в Техас для борьбы с мигрантами

Фото: Reuters / GO NAKAMURA

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Гвардейцы будут помогать возводить барьеры и устанавливать колючую проволоку.

Из Флориды в Техас будет отправлено порядка тысячи нацгвардейцев для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис.

Он отметил в ходе общения с журналистами, что в задачу бойцов войдет укрепление границы и строительство на ней дополнительных заграждений. Нацгвардейцам будут помогать добровольцы из так называемой гвардии штата Флорида.

Вместе с тем губернатор отметил, что государство должно иметь четкие границы. В противном случае оно не может быть по-настоящему суверенным.

За минувший год число нелегальных мигрантов, проникших в США через южную границу, побило рекорд и составило порядка трех миллионов человек. Власти Техаса решили бороться с проблемой по-своему, установив барьеры из колючей проволоки вдоль своей границы с Мексикой.

Своим решением губернатор Техаса Грег Эббот фактически противопоставил себя действующим властям США. Сразу после этого представители президента США Джо Байдена обратились в Верховный суд страны, который предписал убрать колючую проволоку, но губернатор отказался исполнять это решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Техасе на границе с Мексикой.

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