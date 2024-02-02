Бойцов Нацгвардии направят из Флориды в Техас для борьбы с мигрантами
Флорида поддержит Техас отправкой около тысячи нацгвардейцев
Фото: Reuters / GO NAKAMURA
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Гвардейцы будут помогать возводить барьеры и устанавливать колючую проволоку.
Из Флориды в Техас будет отправлено порядка тысячи нацгвардейцев для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис.
Он отметил в ходе общения с журналистами, что в задачу бойцов войдет укрепление границы и строительство на ней дополнительных заграждений. Нацгвардейцам будут помогать добровольцы из так называемой гвардии штата Флорида.
Вместе с тем губернатор отметил, что государство должно иметь четкие границы. В противном случае оно не может быть по-настоящему суверенным.
За минувший год число нелегальных мигрантов, проникших в США через южную границу, побило рекорд и составило порядка трех миллионов человек. Власти Техаса решили бороться с проблемой по-своему, установив барьеры из колючей проволоки вдоль своей границы с Мексикой.
Своим решением губернатор Техаса Грег Эббот фактически противопоставил себя действующим властям США. Сразу после этого представители президента США Джо Байдена обратились в Верховный суд страны, который предписал убрать колючую проволоку, но губернатор отказался исполнять это решение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Техасе на границе с Мексикой.
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