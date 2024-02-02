Сейм Латвии запретил сборным играть против команд из России

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Авторы инициативы уверяют, что так подчеркивают солидарность своих граждан с Украиной.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Есть страны, где уровень русофобии неизменно растет и уже выходит за рамки разумного. Власти Латвии законодательно запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами.

Причем, запрет действует даже в случае выступления наших атлетов в нейтральном статусе. Авторы инициативы уверяют, что так подчеркивают солидарность своих граждан с Украиной.

Спортивные эксперты называют решение глупостью и непрофессионализмом, а, главное, оно вредит и самим латышам. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спортсменов из России и Белоруссии, которые уже получили допуск на Олимпиаду в Париже, подвергнут повторной проверке с участием независимых организаций.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В начале декабря МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады — они должны были пройти квалификацию в своих видах спорта.

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