Точно подходит для детей? Можно ли умереть от аквагрима

С помощью красок люди с удовольствием превращаются в сказочных героев, однако не все задумываются о последствиях.

Опасность для детей представляют и невинные на первый взгляд развлечения. Аквагрим стал неотъемлемой частью массовых праздников.

С помощью красок дети и взрослые с удовольствием превращаются в сказочных героев, однако не все задумываются о последствиях. А они зачастую могут быть печальными.

Аллергии, ожоги и даже бронхиальная астма. Как выбрать правильные краски и не оказаться в больнице, узнала корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru писал, как сильно пылевые клещи могут навредить человеку. Обитают насекомые обычно в теплых и влажных местах среди домашней пыли.

Питаются отмершими клетками кожи людей и животных, а также перхотью и другими органическими остатками. Больше всего их в постельном белье, подушках, диване, коврах, шторах и так далее.