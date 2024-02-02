Идеологический удар: как фельдмаршал Паулюс стал козырем СССР в Нюрнберге

Важная дата в истории Великой Отечественной войны. 81 год назад советские войска одержали победу в одной из самых кровопролитных битв — Сталинградской. Потери Красной армии исчислялись сотнями тысяч, однако именно это сражение стало переломным в борьбе с фашизмом. А город стал символом величайшего мужества и несгибаемой воли советского народа.

Сегодня в Волгограде пройдет множество памятных мероприятий. В этот раз без салюта, но зато на один день город вновь обретет свое легендарное название — Сталинград. Для этого на всех главных магистралях установят временные таблички.

Одним из важнейших эпизодов Сталинградской битвы стало пленение и вербовка генерала-фельдмаршала Паулюса. Как это было, и почему это имело решающее значение — расскажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Сталинград. 31 января 43-го. В подвале центрального универмага командующий 6-й армии Вермахта Фридрих Паулюс сдается в плен. Худой, изможденный, больной онкологией. Немецкий фельдмаршал, один из главных авторов «плана Барбаросса», стал объектом вербовки советских спецслужб.

«Это была далеко продуманная комбинация. Он получил у нас в НКВД псевдоним интересный — „Сатрап“ — и под ним как раз проходила работа с ним», -рассказал и. о. заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

Беспрецедентная операция по привлечению убежденного нациста к работе на советское правительство нанесла идеологический удар по фашистской Германии. Паулюса не заставили, а скорее убедили перейти на сторону СССР.

Последний чин — генерал-фельдмаршал, последняя должность — главнокомандующий 6-й германской армии. Записи в опросном листе, составленном со слов Фридриха Паулюса в феврале 1943 года. В материалах центрального архива ФСБ России хранятся документы, по которым можно проследить весь период пребывания высокопоставленного военнопленного в Советском союзе. Большинство страниц в этих делах до сих пор засекречены.

В Суздале в лагере на месте Спасо-Евфимиева монастыря бывший любимец Гитлера провел два месяца. Военнопленным тут разрешали носить форму со знаками отличия. Кормили лучше, чем на передовой. У немцев был хор, футбольная команда и театральный кружок.

«Никто никаких физических действий по отношению к военнопленным никто никогда не применял. Те работники НКВД, которые общались непосредственно с фельдмаршалом, они отдавали ему честь», — отметила Елена Тимофеева, заведующая музейным комплексом Спасо-Евфимиева монастыря.

Дед Елены Тимофеевой работал в лагере НКВД и разговаривал с Паулюсом. Пленному фашисту агентура доставляла письма от жены из Германии через линию фронта. Он очень ценил человеческое отношение надзирателей к его солдатам.

Алтарная часть Никольской больничной церкви XVII века. Сейчас тут находится музейная экспозиция, а в 1943 году среди этих намоленных стен поселили пленного фельдмаршала. Он жил в комнате с мебелью, читал свежую немецкую прессу, соблюдал диету после операции, мог гулять по территории. Можно сказать, санаторные условия. Только вот сразу за дверью располагалась комендатура лагеря.

В августе 1944 года Паулюс записал обращение к немцам с призывом выступить против Гитлера и спасти Германию. Кадровый сотрудник госбезопасности Владимир Марковчин считает, что генерал-фельдмаршал оказался неоспоримым козырем СССР на трибунале в Нюрнберге.

«Эффект этой операции в том, что из матерого фашиста, зигующего при встрече с любым офицером или солдатом, он превратился в прилежного человека, изучающего основы марксизма и ленинизма», — отметил старший научный сотрудник НИИ военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Марковчин.

Сын Романа Руденко — прокурора от СССР на Нюрнбергском процессе –рассказывает, что в результате операции «Сатрап», Паулюс добровольно согласился уничтожить позицию защиты нацистов о том, что нападение на Советский союз было превентивной мерой. В Германию его доставили тайно. Подсудимые считали бывшего соратника погибшим.

«Председатель Нюрнбергского суда Лоуренс спросил у советского обвинителя, сколько вам потребуется времени для доставки Паулюса в Нюрнберг. Ответ отца был лаконичен: порядка 30 минут», — указал дипломат Сергей Руденко.

Признания Паулюса, как автора плана нападения на Советский союз, не оставили шансов фашистам оправдать себя. Выступив на трибунале лишь как свидетель, фельдмаршал не понес никакого наказания. Свои дни он закончил в ГДР 1 февраля. За день до 14-й годовщины разгрома его армии в Сталинграде.