Не ест, не пьет? Адвокат раскрыл правду о нервном срыве Блиновской в СИЗО

Ранее в Сеть просочилась информация о тяжелом эмоциональном состоянии «королевы инфоцыган».

Наталия Сальникова, адвокат блогера Елены Блиновской, прокомментировала слухи о нервном срыве обвиняемой в неуплате налогов после ужесточения ей меры пресечения. Суд решил отправить интернет-знаменитость в СИЗО из-под домашнего ареста после нарушения ранее наложенных запретов.

В Сети появилась информация о том, что в следственном изоляторе эмоциональное состояние предпринимательницы ухудшилось — у нее случился нервный срыв и началась депрессия. Также, по некоторым данным, Блиновская всего за неделю сбросила несколько килограммов и замкнулась в себе. Однако адвокат блогера отрицает ее проблемы со здоровьем.

«Это ложная информация. Состояние удовлетворительное», — поделилась Наталия Сальникова с KP.RU.

Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Сейчас она должна государству около 1,5 миллиарда рублей. Судом было решено отправить предпринимательницу в СИЗО после нарушения режима нахождения под домашним арестом, когда она стала организатором мероприятия в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях Елена Блиновская проведет три месяца в СИЗО.