Боевики бьют тревогу, ведь количество боеприпасов, находящихся в арсенале российской армии, велико.

Войска России сегодня доминируют на поле боя. Об этом заявил один из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью изданию Politico.

Боевики признают, что сложная ситуация для них складывается из-за практически отсутствия снарядов.

«На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности», — отметил один из офицеров ВСУ.

Другой также признал плохую обстановку с боеприпасами. Боевики отмечают, что для противостояния необходимо иметь больше снарядов, чем у противника, либо такое же количество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Минобороны России, потери ВСУ за месяц превысили 23 тысячи боевиков.

Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.