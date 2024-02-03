Полюбите себя: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2024 года

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего февраля: когда делать дела, а когда — влюбляться, и стоит ли вообще. Ведь наступят дни, когда в голове будет ноль ясности, а эмоции уведут не в те дебри.

В этом году февраль — особый месяц, в котором кто-то родится и 29-го числа — год-то високосный. Меркурий, ловко передающий ментальную энергию на Землю, 5 февраля перемещается в знак Водолея, также связанный с информационным полем космоса, где пробудет до 23 числа.

В воздушной стихии он выражает готовность обмениваться знаниями и информацией, совершать научные открытия, стремление к контактам и умению объединить людей посредством красноречия и ярких лозунгов. С переходом же в водную подвижную ипостась Рыб, Меркурий начинает проявлять свои свойства ослаблено — расплывчатость и хаотичность ума, суета в делах и дезорганизованность.

Но это лучшее время для творческих деятелей эзотериков и психологов. Новолуние 10 февраля также происходит в водолее и совпадает с новым годом зеленого деревянного дракона по китайскому календарю.

Энергетический импульс направлен на интеллектуальную деятельность, самообразование, внедрение новых технологий и проектов в повседневную жизнь.

13 февраля Марс привнесет в сектор Водолея активность и смелость, стремление к независимости. Легче становится заводить друзей, участвовать в общественной деятельности, управлять коллективами людей.

Представители бизнеса и науки, политические деятели активно внедряют новые идеи и технологии в свою деятельность. В то же время повышается конфликтность и непредсказуемость в поведении.

Венера с переходом в Водолей 16 февраля усиливает оптимизм и надежду на лучшее, склоняет к бескорыстному служению обществу. Хорошее время для проявления способностей в мире искусства, науки, социологии, астрологии, дизайне, косметологии.

Появляется жажда новых ощущений в отношениях. В финансах велик риск как спонтанных трат денежных средств, так и альтруизм. Время для привлечения меценатов и спонсоров.

Таким образом, с 5 по 19 февраля максимально проявлена энергия прогрессивного Водолея. Лозунг «свобода, равенство, братство» актуален сейчас как никогда.

На арену выходят новые общественные и политические лидеры, движения, идеология. Люди, рожденные под этим знаком, получают максимальные привилегии, прилив энергии и воодушевления.

Также не в обиде Близнецы и Весы, так они благоприятно синхронизированы с этими потоками. Лучики удачи доходят до Овнов и Стрельцов.

А вот Львы, Тельцы и Скорпионы почувствуют напряженное влияние. При этом появляется максимальная мотивация к развитию и обновлению.

19 февраля Солнце меняет энергетику пространства и освещает подводный мир знака Рыб. Наступает период тайных дел и закулисных интриг.

Также растет интерес к духовным вопросам, настрой на лирический и сентиментальный лад. Самое время делать добро и помогать страждущим.

Водная стихия немного смоет бунтарский дух, располагая к отдыху, мечтам и грезам о чем-то прекрасном, но нереальном. Наступает время активности и яркой реализации у представителей водной стихии — Рыб, Раков, Скорпионов.

Тельцы и Козероги также получают шансы ухватить удачу за хвост. Но от вас потребуется личная инициатива и конкретные действия.

Выход из зоны комфорта обеспечен Девам, Стрельца и Близнецам. Настройтесь на шлифовку своих лучших качеств.

Используйте целеполагание и фокус внимания на конкретном деле. Полнолуние 24 февраля Луна встречает в Деве под напряженным влиянием стеллиума планет из знака Рыб.

Появляется избыточная импульсивность и критичность в общении, тяга к негативному мышлению, психосоматическим проявлениям, употреблению алкоголя или медикаментов. Лучше всего сконцентрироваться на выполнении кропотливой работы, повышении квалификации, на здоровом образе жизни, сбалансированном питании и любом самосовершенствовании.

29 февраля, прозванный в народе Касьянов день, энергетически сложный. Светило соединится с Сатурном, создавая аспект искушения.

Многих ожидает проверка на наличие гордыни, высокомерия в адрес людей, стоящих ниже по социальному уровню, усиливается жажда власти и контроля. Одновременно это призыв к порядку и дисциплине.

Раскрываются многие тайны — все скрытое становится явным. Луна в Скорпионе оказывает дополнительное психологическое давление.

Темы магии, сексуальной энергии и необузданной страсти вплетаются в эти сутки роковым узором. Наиболее удачные дни месяца — это 15–16 февраля.

Растущая Луна в Тельце помогает заложить крепкие основы благополучия. Эмоциональный и физический подъем используйте для важных и ответственных дел.

В пятницу день максимально усилен влиянием доброй и прекрасной Венерой. Идеальное время для для решения финансовых вопросов, покупки красивых и надежных вещей, признаний в любви и романтических свиданий.

Неблагоприятные дни — 9, 23 и 28 февраля: не планируйте важные дела, принятия ответственных решений, заключение официальных союзов и договоров. Лучше посвятить время чистке жилья с помощью свечей и благовоний, а также собственному избавлению от пороков и иллюзий.

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