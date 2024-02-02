Глава турецкого ЦБ попросила Эрдогана освободить ее от должности

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 42 0

Почему она приняла такое решение?

Глава турецкого ЦБ попросила Эрдогана освободить ее от должности

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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Глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан решила уйти в отставку, направив просьбу президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

«Чтобы моя семья и, тем более, мой невинный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я попросила президента освободить меня от обязанностей, которые я с честью выполняла с самого первого дня», — сказала она. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали главные темы, которые обсудят президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече.

Москва ждет эту рабочую поездку, которая была намечена уже давно. Лидеры регулярно общаются, чаще — по телефону.

В частности, на повестке дня будут российско-турецкие отношения, торгово-экономическое сотрудничество двух стран, региональные проблемы и, конечно же, Украина.

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Глава турецкого ЦБ попросила Эрдогана освободить ее от должности

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