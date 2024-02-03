«Не готов менять принципы»: почему Биковича отказались снимать в сериале «Белый лотос»

Артист дал обширный комментарий по этому поводу.

Сербский и российский актер Милош Бикович объявил, что не снимется в третьем сезоне американского комедийно-драматического сериала «Белый лотос».

«Я был бы рад сниматься в „Белом лотосе“ — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — написал артист в Telegram-канале.

Бикович вспомнил, как в возрасте 11 лет проводил дни и ночи в убежищах, пока Сербия подвергалась бомбардировкам. Он отметил, что не желает пережить такое никому.

При этом в мире в настоящее время множество конфликтов — и у каждого свои обстоятельства. Знаменитость подчеркнул, что желает, чтобы «когда-нибудь все это прекратилось и любовь восторжествовала».

Артист считает, что против него ведут «целенаправленную информационную кампанию». В итоге внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, добавил Бикович.

Он поделился мнением, что искусство способно лечить, а также поблагодарил фанатов за поддержку. Бикович отметил, что его убеждения и преданность делу останутся неизменными.

До этого МИД Украины обратился к американскому телеканалу HBO в связи с решением привлечь к съемкам в третьем сезоне сериала «Белый лотос» Биковича. Там заявили, что он поддерживает Россию и спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бикович должен был сыграть русского тренера по йоге в «Белом лотосе».