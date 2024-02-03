Календарь прививок планируют расширить в России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Данные планы уже утверждены Минздравом.

Календарь прививок планируют расширить в России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Календарь профилактических прививок в России планируется расширить, соответствующие планы утверждены. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В нашей части это еще и вакцинопрофилактика — расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что многие думают, что во взрослом возрасте прививки ставить не нужно. Под исключения попадают только вакцинация от COVID и гриппа.

Но на самом деле очень часто некоторые прививки нужно сделать заново. Взрослым, которым ставили прививки в детстве, необходимо проводить ревакцинацию.

Уколы против дифтерии и столбняка нужно ставить каждые десять лет. С 18 до 55 раз в пять лет нужно повторять прививку, которая поможет предотвратить гепатит B.

 

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Календарь прививок планируют расширить в России

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