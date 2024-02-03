Ученые установили предназначение древнейшего артефакта из ФРГ

Спустя девять лет тайна неизвестного предмета наконец раскрыта.

Немецкие ученые из Тюбингенского университета в ходе многочисленных исследований совершили открытие — они обнаружили, что найденный на территории Германии таинственный артефакт использовался не для ритуальных целей, а для практического применения. Результат работы был опубликован в научном журнале Science Advances.

В 2015 году в пещере Холе-Фельс в Германии археологами были обнаружены обломки предметов из слоновой кости. Позже они стали называться специалистами «перфорированными дубинками». Анализ загадочных изделий показал, что изготовлены они около 37 тысяч лет назад из бивня мамонта.

Согласно первоначальному мнению экспертов, артефакты использовались древними людьми для неких ритуальных церемоний, а также имели сакральное значение. Однако ученым не давала покоя одна из находок, на которой имелось четыре отверстия, которые никак не могли образоваться естественным путем.

Опубликованное исследование наконец опровергло прошлое мнение и раскрыло природу этих отверстий. Проведя различные эксперименты, историки выяснили, что на самом деле предмет служил для промышленного изготовления веревок.

Канавки на краях небольших дырок указывают на то, что через них неоднократно протягивали органические нити, материал которых был обнаружен в ходе лабораторного анализа.

Перфорированные дубинки могли служить людям для выравнивания, скручивания и объединения волокон. Подобный метод позволял создавать более прочные веревки из нескольких прядей, чего вручную было достичь сложно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что леса Амазонки просветили лазером и нашли затерянные города.