Власти Сирии сообщили о трагичных последствиях авиаударов ВС США

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Евгения Романова
Евгения Романова 95 0

МО Сирии: мирные жители и военные погибли в результате авиаударов США

Власти Сирии сообщили о трагичных последствиях авиаударов ВС США

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Штаты поразили 85 целей с помощью более 125 высокоточных боеприпасов в двух странах.

В результате авиаударов Вооруженных сил Соединенных Штатов по силам «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в Сирии погибли мирные жители и военные. Об этом сообщила пресс-служба сирийского министерства обороны.

Отмечается, что оккупационные войска США совершили неприкрытую воздушную агрессию против множества позиций и городов на востоке Сирии и территориях, расположенных вблизи сирийско-иракской границы.

«В результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности», — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали действия Штатов попыткой ослабить боевые возможности Сирии и ее союзников в борьбе с терроризмом.

Ранее 5-tv.ru писал, что США нанесли масштабные удары по объектам в Ираке и Сирии по силам «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанным с ними группировкам ополченцев. Для поражения свыше 85 целей было применено более 125 высокоточных боеприпасов.

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