Умер сын последнего короля Италии Витторио Савойский

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 52 0

Наследнику монарха было 86 лет.

Умер сын последнего короля Италии Витторио Савойский

Фото: www.globallookpress.com / MARCO MERLINI

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Умер сын последнего короля Италии Умберто II Витторио Эмануэле Савойский. Наследник монарха скончался в Женеве незадолго до своего дня рождения. 12 февраля ему бы исполнилось 87 лет. О кончине Савойского сообщили близкие «его Высочества, герцога Савойского и принца Неаполя» агентству ANSA.

Витторио Эмануэле Савойский родился в семье Умберто II в Неаполе. Его отец был четвертым и последним королем Италии. Монарх пробыл на троне всего месяц. Папа Витторио Эмануэле правил после того, как предыдущий король Виктор Эммануил III отрекся от престола и до всенародного референдума, который состоялся 2 июня 1946 года. Тогда итальянцы решили, что им нужна республиканская форма правления. Поэтому монархия была упразднена.

Читу Савойских отправили в изгнание, а их имущество перешло республике. Это произошло из-за поощрения фашистского режима Бенито Муссоллини. В итоге конечно Виктор Эммануил III отстранил диктатора от власти, но это не помогло королевской семье. Вернуться в Италию Савойские смогли только в 2002 году.

Витторио Эмануэле считался главой династии. В его биографии есть и скандальные эпизоды. Например, он убил человек по неосторожности. Его сын Эмануэле Филиберто был звездой на итальянском ТВ. Семья пыталась судиться за свою имущество, но одним из условий их возвращения стало то, что они откажутся от всех претензий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла жена главы Дагестана Сергея Меликова.

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