Встали горой за Техас: как половина США восстала против политики Байдена

Критика Байдена в наплевательском отношении к внутренним проблемам страны достигла своего пика.

Корреспондент «Известий» Николай Мастеров прошел в особо охраняемую сейчас зону техасской границы и увидел, из-за чего разгорается пламя новой гражданской войны.

Сердце Нью-Йорка. Таймс-сквер. Мигранты из Венесуэлы жестоко избивают полицейских. Их быстро находят, а дальше в дело вступает американская Фемида.

К настоящему моменту пятеро были арестованы, но четверо уже освобождены. Всем им — от 19 до 24 лет, в стране — нелегально. Освобождены даже без залога. На выходе из суда ведут себя вызывающе. Вот один из головорезов — показывает неприличные жесты, другой — с издевкой шлет воздушные поцелуи.

Такая безнаказанность — это, конечно, следствие реформ полиции имени уголовника Джорджа Флойда, смерть которого во время задержания почти четыре года назад привела к массовым беспорядкам в Америке.

И прав, и денег у офицеров правопорядка стало меньше. А эта дикая стая, возможно, новых американцев, избивших полицейских на Таймс-сквер, уже уехала в Калифорнию, где ультра либеральные законы позволят им вообще избежать хоть какой-то ответственности за нападение на полицейских.

И пока прогрессивные политики под видом борьбы с расизмом и дискриминацией наполняют улицы американских городов уголовниками, простые американцы ставят заслон неконтролируемому потоку незваных гостей. Мы — в небольшом городке Игл-Пасс в Техасе — на границе с Мексикой.

Мы единственная съемочная группа из России, что добралась сюда. Сейчас здесь стало тише. Ведь огромные фуры в городке Игл-Пасс выстраиваются стеной, чтобы защитить границу от наплыва мигрантов.

Десятки тысяч американцев, тем временем, прибывают к южным границам со всей страны, чтобы поддержать Техас. Жители Техаса встречают своих соотечественников с флагами в руках. Мятежный штат ликует.

Противостояние Вашингтона и самого консервативного, самого вооруженного штата — накаляется все больше. Прошла неделя, как Белый Дом, по сути, выдвинул местным властям ультиматум –срезать на границе колючую проволоку, которая хоть как-то сдерживала потоки мигрантов.

Кризис из-за иммигрантов на юге США грозит в любой момент перейти в гражданскую войну, в сети появились предложения для жителей приграничной территории. Взять в руки оружие и защитить штат не только от нелегалов, но и от федеральных сил.

Госграница между США и Мексикой — самая пересекаемая в мире. Примерно по 400 миллионов человек в год туда-обратно. Но она же — и самая дырявая.

На одного пограничника приходится двести незаконных мигрантов. Половина штатов Америки восстали против очень мягкой миграционной политики Байдена. Губернаторы — республиканцы — встали горой за Техас.

Техас не зря называют штатом одинокой звезды. В XIX веке, на протяжении девяти лет, он был независимым государством, а кризисы, подобные этому, с каждым разом усиливают голоса сторонников отделения от США. Они уже подсчитали, что в случае признания независимости Техас стал бы восьмой экономикой мира, обойдя по валовому национальному продукту даже Францию.

«На самом деле Техас может быть вполне независимым. Экспорт, который у них был, охватывает целый ряд отраслей: энергетику, всем известный текстиль, сельскохозяйственную продукцию, а также технологии», — сообщил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Но все же отделение Техаса от Америки, скорее, утопия. В основе этого противостояния, конечно, грядущие выборы. Иммигранты — традиционный электорат демократов. Республиканцы против неконтролируемых потоков беженцев.

Общая протяженность американо-мексиканской границы — больше трех тысяч километров, на Техас приходится ее большая часть, именно этот отрезок, длинной почти две тысячи километров, проходящей по реке Рио-Гранде, защищен меньше всего. В отличие от «сухопутных» участков, где установлены ограждения.

«Если бы президент занимался настоящими внутренними проблемами, а не пытался играть в игры с Путиным — у которого, кстати, ему нужно поучиться работать в интересах своей страны — тогда все было бы иначе», — заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

Но Байден был занят разжиганием войн в других странах мира. И кажется, сам не заметил, что уже во всю полыхает и в своем доме.