Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 72 0

Что произошло с политиком?

Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Третий президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался в больнице в Виндхуке, ему было 82. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

«Рядом с ним была его жена и его дорогие дети», — сказал вице-президент страны Нанголо Мбумба.

Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в намибийском городе Очиваронго. В 1989–1990 годах он возглавлял Конституционное собрание Намибии для разработки основного закона страны.

Сразу после провозглашения независимости Намибии Гейнгоб стал главой правительства и занимал этот пост более 12 лет с 21 марта 1990 по 28 августа 2002 года. В стране в конце века практически началась гражданская война между правительством и сепаратистами.

В 2002 году в Намибии провели реорганизацию правительства и Гейнгоб оставил пост главы правительства. Затем в течение десяти лет с перерывами Гейнгоб работал министром торговли и промышленности в правительствах Тео-Бен Гурирабa и Нахаса Ангулы.

Во второй раз он стал премьер-министром 4 декабря 2012 года. На президентских выборах в 2014-м был кандидатом от партии СВАПО.

В итоге Гейнгоб был избран третьим президентом страны, набрав 87% голосов. Вступил в должность президента 21 марта 2015 года.

Через пять лет он принял участие в очередных президентских выборах в стране. В начале декабря 2019 года он был объявлен победителем после первого тура с 56% голосов.

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