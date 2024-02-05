Огромная сосулька едва не убила Юрия Лозу в день рождения

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Композитор чудом остался жив. Что с ним произошло?

Огромная сосулька едва не убила Юрия Лозу в день рождения

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Известного российского композитора Юрия Лозу чуть не убила гигантская сосулька в день его рождения. 1 февраля ему исполнилось 70 лет. И в этот день он чудом остался жив. А вот его дорогой иномарке повезло меньше. Лобовое стекло машины разбито вдребезги.

Артист уверен, если бы он вышел из дома на пять минут раньше, то стал бы жертвой огромной сосульки. Но несмотря на разбитый автомобиль, он поехал по своим делам. Об этом музыкант рассказал в эфире одного из федеральных каналов.

«А куда мне деваться? Ехать то надо. Я выхожу с гитарами, а у меня стекло разбито. Сел и поехал», — рассказал Лоза.

Ремонт автомобиля обойдется в 200 тысяч рублей. Актер Анатолий Журавлев успокоил своего друга. Он подчеркнул, что Лоза родился в рубашке, а новое лобовое стекло — это дело наживное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза откровенно рассказал о личном.

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