Огненный капкан: в Чили продолжается борьба с лесными пожарами

Число жертв достигло почти 100 человек, около 400 числятся пропавшими без вести.

Настоящий огненный апокалипсис происходит в Чили. В стране горят леса и справиться с пожарами не удается не смотря на то, что к тушению привлекли даже армию.

По данным властей, число погибших достигло почти 100 человек, около 400 числятся пропавшими без вести. И пока прогнозы неутешительны — огненная стена движется со скоростью около десяти километров в час, угрожая популярному курорту, который в панике покидают туристы. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков с подробностями.

Центральные районы Чили сейчас — это гигантское облако дыма, озаренное пламенем. Дышать невозможно. Февраль — самый разгар опасного сезона.

В регионе Вальпараисо зафиксированы уже около 200 крупных очагов возгорания. Пылают леса, кустарники, сельхозугодья и природные парки, где растет уникальное эндемичное дерево — чилийская винная пальма, которая и так под угрозой исчезновения.

Пламя уничтожило более трех тысяч жилых домов. И самое ужасное — есть жертвы.

«Я не знаю, как это все пережить. Вернулась в свой дом, а вместо него дымятся руины. Не знаю, что с моими соседями, возможно, они погибли!», — рассказывает пострадавшая.

На борьбу с огнем брошены все силы, привлекли военных и пожарную авиацию, но пламя пока сильнее и быстрее людей и техники, — признал чилийский президент. Габриэль Борич объявил в Чили чрезвычайное положение.

Огненное торнадо подбирается и к самому популярному чилийскому морскому курорту Винья-дель-Мар, в городе — паника, введен комендантский час, объявлена экстренная эвакуация. Любимые туристами «золотые» пляжи закрываются. На дорогах — километровые пробки, потому что люди пытаются экстренно покинуть курорт.

Стена пламени движется со скоростью больше десяти километров в час. На пути — пригород крупнейшего в стране города-порта Вальпараисо. А дальше — самая населенная агломерация страны — Сантьяго. Чилийцы говорят о настоящем «огненном апокалипсисе». В зоне бедствия оказались более двух миллионов человек.

Параллельно с Чили горит и соседняя Аргентина — огнем охвачен национальный парк Лос-Алерсес, уничтожено уже больше трех тысяч гектаров реликтовой растительности.

О срочной помощи просит Колумбия, там, тоже объявлена чрезвычайная ситуация. Город с населением более семи миллионов человек начал задыхаться, на улицах Боготы все больше людей в масках.

Закрыты многие школы и университеты. По мнению ученых, все это — влияние климатического феномена Эль-Ниньо, возникшего еще в прошлом году — самом жарком за всю историю.

Экваториальная часть Тихого океана нагревается до аномальных температур. И гигантские массы нагретой воды течениями выносит к Северной и Южной Америке.

«Например, на Канаду — на запад Канады — Эль-Ниньо влияет. Это тоже там показано — через механизм циркуляционный. Может, вы помните, что нынешним летом, вернее, прошлым летом — пожары в Канаде превзошли все мыслимые показатели. Выгорело количество лесов, вот, которое превышает на порядки — не в разы, а на порядки, то есть в десятки раз обычные возгорания, которые в лесах происходит», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Влияние Эль-Ниньо пока сильней всего чувствует Южная Америка — Чили, где в 2023 году уже выгорело больше 400 тысяч гектаров, Аргентина и Колумбия. Но, по прогнозам климатологов, с наступлением теплого сезона в Северном полушарии огненный апокалипсис может также настигнуть США, Канаду и Мексику.