Опасные лакомства: в иностранных кормах для домашних питомцев нашли мышьяк
В иностранных кормах для домашних питомцев нашли мышьяк
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber; 5-tv.ru
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И они все еще доступны на маркетплейсах.
Опасные корма для животных требуют изъять из продажи в России.
С такой инициативой в Генпрокуратуру и Россельхознадзор обратились общественники, пишут «Известия». Речь идет о двух импортных торговых марках.
В итальянской продукции обнаружили мышьяк, а в американском корме нашли компоненты, не заявленные в составе, в том числе и соя. Оба продукта были запрещены к ввозу в Россию, но их все еще можно купить в магазинах и на маркетплейсах.
В стране сейчас широкий рынок отечественных аналогов, которые гораздо безопаснее иностранных вариаций.
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