Опасные лакомства: в иностранных кормах для домашних питомцев нашли мышьяк

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В иностранных кормах для домашних питомцев нашли мышьяк

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber; 5-tv.ru

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И они все еще доступны на маркетплейсах.

Опасные корма для животных требуют изъять из продажи в России.

С такой инициативой в Генпрокуратуру и Россельхознадзор обратились общественники, пишут «Известия». Речь идет о двух импортных торговых марках.

В итальянской продукции обнаружили мышьяк, а в американском корме нашли компоненты, не заявленные в составе, в том числе и соя. Оба продукта были запрещены к ввозу в Россию, но их все еще можно купить в магазинах и на маркетплейсах.

В стране сейчас широкий рынок отечественных аналогов, которые гораздо безопаснее иностранных вариаций.

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