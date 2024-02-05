Опасные лакомства: в иностранных кормах для домашних питомцев нашли мышьяк

И они все еще доступны на маркетплейсах.

Опасные корма для животных требуют изъять из продажи в России.

С такой инициативой в Генпрокуратуру и Россельхознадзор обратились общественники, пишут «Известия». Речь идет о двух импортных торговых марках.

В итальянской продукции обнаружили мышьяк, а в американском корме нашли компоненты, не заявленные в составе, в том числе и соя. Оба продукта были запрещены к ввозу в Россию, но их все еще можно купить в магазинах и на маркетплейсах.

В стране сейчас широкий рынок отечественных аналогов, которые гораздо безопаснее иностранных вариаций.