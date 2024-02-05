Секретный ингредиент: что такое «мясной клей» и чем он опасен

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 228 0

Диетолог Солнцева: мясной клей в продуктах может привести к воспалению кишечника

Секретный ингредиент: что такое «мясной клей» и чем он опасен

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Этот фермент хоть и запрещен в России в пищевой промышленности, но специалисты до сих пор находят его в некоторых продуктах.

Часто специалисты находят «мясной клей» в продуктах. Это запрещенный фермент в пищевой промышленности, его называют трансглютаминаза. Врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала изданию aif.ru, что это такое и чем опасно для организма.

Что такое «мясной клей»

Трансглютаминаза — это фермент, который вырабатывается в нашем организме. Однако японские ученые смогли его получить искусственным путем в 1996 году с помощью генно-модифицированных микроорганизмов. Трансглютаминазу используют для того, чтобы, например, склеить мясной и рыбные фарши или куски мяса. Этот фермент запрещен в России и еще во многих странах.

Чем опасен «мясной клей»

Сейчас «мясной клей» изучен недостаточно хорошо, поэтому безопасность добавки сложно доказать. Исследования показали, что переизбыток трансглютаминазы может привести к целиакии. Это заболевание, при котором человек не переносит глютен.

«Помимо этого, есть данные, подтверждающие, что трансглютаминаза может увеличить риск развития аутоиммунных патологий, таких как воспалительные заболевания кишечника, аутоиммунные заболевания кожи и другие», — рассказала диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты могут спровоцировать воспаления в организме.

-1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
Одиночество в Сети: кто из звезд активно пользуется приложениями для знакомств
7:35
По факту крушения вертолета Ми-8 в Карелии возбуждено уголовное дело
7:15
«Вставить пять копеек»: что на самом деле стоит за словами Польши о принадлежности Крыма
7:03
Вдох — выдох: это простое упражнение снизит риск развития болезни Альцгеймера
6:51
«Не простим»: в РФ появляются стихийные мемориалы в память о жертвах обстрела ВСУ в Лисичанске
6:36
Зеленского предупредили о скором лишении части полномочий

Сейчас читают

В Онежском озере обнаружили промоину и часть фюзеляжа от пропавшего Ми-8
В 58 лет женился на 18-летней: как нелепо погиб актер Анатолий Ромашин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса