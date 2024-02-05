Борис Химичев и Татьяна Доронина: история токсичной любви в длительном браке

Что Борис Химичев, что Татьяна Доронина были востребованными артистами в свое время. И не только в карьере, но еще и в бурной личной жизни. Как сложилась их судьба — вспоминает 5-tv.ru, ориентируясь на публицистические материалы.

Химичев прославился ролями в известных кинокартинах — от «Снегурочки» и «Возвращения резидента» до «Баллады о доблестном рыцаре Айвенго». А родился он в 1938 году в крохотном поселке в Хмельницкой области. Юность будущего актера выпала на достаточно сложные годы.

Маленький Химичев даже и подумать не мог, что когда-то станет артистом, хотя кино любил с детства, ходил на различные фильмы в местном клубе Но в юные годы запоминающуюся внешность он еще не приобрел.

Химичев взрослел и все больше нравился девушкам. Одна из них и познакомила студента радиофизического факультета с представителями «богемы»: художниками, начинающими актерами и музыкантами.

И вскоре Борис поменял образ жизни. Появились новые интересы: кино и театр.

Химичев поступил в театральную студию (в институт его не приняли) и стал выходить на сцену в массовках. Чуть позже Борис решит покорить Москву: в 1964 году он окончил школу-студию МХАТ.

Тогда Химичеву было уже 26 лет. Но его охотно приняли в театр имени Маяковского, заметив большой талант. Однако иногда Борису приходилось чинить троллейбусы в депо, чтобы заработать на жизнь.

Сниматься в кино актер начал еще позже, а настоящая слава пришла к Химичеву в 30 лет, когда он сыграл роль Мизгиря в фильме «Снегурочка». Несмотря на позднее признание, актер много лет оставался востребованным.

Борис Химичев запомнился ролями в фильмах «Возвращение резидента», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Сыщик», «Отцы и дети».

Не менее насыщенной была и личная жизнь Бориса Химичева. Он женился несколько раз и прошел долгий путь не только к карьерному взлету, но и к счастью.

Впервые актер женился сразу после вуза. Молодые поселились на чердаке театра имени Маяковского и расстались через три месяца из-за отсутствия взаимопонимания. Вскоре у Химичева случился роман с актрисой Татьяной Лавровой, но по ее инициативе пара распалась.

В 1967 году Химичев пришел на пробы к фильму «Еще раз про любовь». На главную женскую роль актрису выбрали Татьяну Доронину. Она уже тогда была звездой театра и кино.

Пробы дались Борису Химичеву непросто. Он ощущал себя неловко: Доронина показалась ему холодной, а ее взгляд — надменным. И актер отказался от роли.

Тогда Химичев еще не знал, что через несколько лет они с Дорониной будут играть на одной сцене в театре. Но на этот раз деловые отношения переросли в чувства.

В 1973 году Доронина и Химичев поженились. Причем предложение сделала Татьяна в форме ультиматума, опередив Бориса. Надо сказать, актер удивился.

Часто актерские браки длятся от силы пару лет. Но этот союз продержался около десяти. Химичев и Доронина могли выяснять отношения, при этом жили дружно. Праздники отмечали вдвоем и редко впускали посторонних в свой уютный дом.

Причина расставания Химичева с Дорониной оказалась предсказуемой: Татьяна всю себя посвящала карьере, а Борис мечтал о детях. Несколько раз у пары был шанс стать родителями, но Татьяна предпочла идти к вершинам карьеры.

К тому же Химичев считал себя «ведомым в этом неравном браке». Поняв, что со временем отношения угасают, в 1982 году актеры расстались.

Настоящее счастье Химичев обрел только в конце 1980-х с женщиной по имени Галина. Ее дочь актер воспитал как родную. Бориса Химичева не стало в 2014 году, и только за пару лет до смерти выяснилось, что в 1989 году у него появилась дочь — балерина Дарья Ганичева.

С ней актер общался до последних дней, но при жизни на вопросы журналистов о количестве детей отвечал: «Это тайна!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Талызина рассказала, как отпраздновала день рождения в больнице.