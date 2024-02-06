Последний удар: в Москву и Петербург вернутся морозы до минус 20 градусов

Синоптики обещают, что совсем скоро на смену холодам вновь придет оттепель.

Москва и Петербург уже на этой неделе смогут проститься с зимой. К выходным в столице и городе на Неве вновь ударят морозы. В ночное время будет под минус 20 или даже ниже. Но в последний раз. Всю неделю еще будет идти снег, как будто зима действительно заходит на последний круг и решила выдать все, что не успела.

Больше таких холодов ждать не стоит — температура медленно, но верно будет подниматься. И до марта будет находиться в районе нуля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему зимой чаще болит голова и что с этим делать.