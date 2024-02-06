Украина, Израиль или мигранты: конгресс США выбирает, куда направить деньги

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Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю без Украины

Фото, видео: Reuters / Jonathan Ernst; 5-tv.ru

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На рассмотрении находятся сразу два законопроекта: первый не предусматривает помощи Киеву, а положения второго могут усилить поток нелегалов через границу с Мексикой.

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении денег на помощь Израилю, но без поддержки Украины, если документ одобрит конгресс. Об этом сообщили в Белом Доме.

В американском парламенте сейчас на рассмотрении сразу два проекта финансирования. Один предложили республиканцы в Палате представителей. Он предусматривает, что Тель-Авив получит более 17 миллиардов долларов, но для Киева не выделят ничего.

Второй документ разработали в Сенате, и в нем прописаны 60 миллиардов на помощь Украине, а также 20 миллиардов для защиты от нелегальной миграции, как требовали республиканцы.

Однако тех категорически не устроило положение в документе, что границу с Мексикой полностью закроют лишь в том случае, если ее начнут пересекать более пяти тысяч просителей убежища в день. По мнению конгрессменов, такой проект лишь простимулирует дальнейший приток нелегалов.

Еще осенью 2023-го администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования для оказания помощи Израилю и Украине и противодействия Китаю и России.

На эти цели Белый дом просил 106 миллиардов долларов. Заявку должны утвердить обе палаты Конгресса. Республиканцы отказались поддерживать проект — они требуют, чтобы власть позаботилась о защите границ Штатов.

Перед Новым годом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев получил последний в 2023-м пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. На этом соответствующий запас в бюджете был исчерпан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Нуланд анонсировала поставку Украине новых бомб.

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