В Центробанке допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки

Льготную ипотеку под 8% в России могут продлить и сделать адресной. Об этом «Известиям» сообщили в Центробанке. Там считают, что массовая выдача льготных кредитов провоцирует рост цен на недвижимость, а вот точечная будет полезна рынку.

Субсидированные ставки предлагают оставить для регионов, где жилищное строительство развивается недостаточно быстро. Также льготные условия могут сохранить для некоторых социальных категорий, таких как молодые семьи, или же представителей важных профессий. Например, для учителей и врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменятся условия льготной ипотеки в 2024 году.