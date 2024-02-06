«Стесняюсь спросить»: в Раде высмеяли слова Зеленского о «перезагрузке» властей

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Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Депутат Рады Кучеренко после слов Зеленского задумался о руководстве Украины

«Стесняюсь спросить»: в Раде высмеяли слова Зеленского о «перезагрузке» властей

Фото: www.globallookpress.com / Ruslan Kaniuka

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Президент решил взяться за всех неонацистов киевского режима?

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить руководство страны. В этой связи депутат Верховной рады от «Батьковщины» Алексей Кучеренко задал лидеру неудобный вопрос на своей странице в соцсети.

«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас „руководство страны“?!» — написал он.

О своем решение заявил Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai1. В частности, он сказал, что планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере, в связи с потребностью в «перезагрузке и новом начале».

До этого украинские СМИ стали распространять сообщения о скорой отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Однако вскоре эту информацию опровергли в Минобороны Украины.

Западная пресса же утверждает, что Зеленский уже проводил беседу с Залужным по этому поводу. Даже предлагал ему альтернативу — позицию советника украинских властей. Однако пока еще действующего главкома ВСУ новая «вакансия» не устроила, и он отказался.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине вместе с Залужным могут уволить начальника Генштаба Сергея Шаптала.

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