Рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили в зоне СВО перед Росгвардейцами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Наши военные поблагодарили артистов за поддержку.

Фото, видео: Сайт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации rosguard.gov.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Известный рэпер ST (Александр Степанов) и гитарист группы «Звери» Герман Осипов выступили перед спецназовцами Росгвардии в Луганской народной республике (ЛНР). О «полевом концерте» рассказали в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

ST исполнил свои популярные композиции под аккомпанемент гитары и балалайки. Военнослужащие отметили, что мероприятие не было похоже на обычный концерт — между артистами и зрителями будто не было сцены.

«Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться», — поделился эмоциями один из бойцов.

Росгвардейцы поблагодарили музыкантов за поддержку. Они отметили, что артисты правильно понимают их боевую работу в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская телеведущая и певица Елена Север с сыновьями пообщалась с бойцами ВС РФ прямо на передовой.

Рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили в зоне СВО перед Росгвардейцами

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Фото: Сайт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации rosguard.gov.ru

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Фото: Сайт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации rosguard.gov.ru

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Фото: Сайт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации rosguard.gov.ru

Тема:
Спецоперация
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