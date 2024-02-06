Без билета, визы и паспорта: что будет с россиянином, прибывшим «зайцем» в США

Мужчина проник на территорию другого государства без каких-либо документов. Как он это сделал и что ему грозит?

Гражданин России Сергей Очигава, который прилетел в Лос-Анжелес без необходимых документов, будет депортирован из США и оштрафован. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на прокуратуру.

У Очигавы двойное гражданство — российское и израильское. Мужчина прилетел в Штаты из Дании на самолете «Скандинавских авиалиний» (Scandinavian Airlines), не имея при себе не только разрешительных документов, но даже паспорта и билета. Его задержали в аэропорту и направили в миграционный центр.

Сейчас стало известно, что Очигаву приговорили к штрафу и лишению свободы.

«Мужчина, который прилетел на самолете из Дании в Лос-Анджелес без билета, визы и паспорта, был приговорен во вторник к 93 суткам и обязан заплатить 2174 доллара — стоимость билета в один конец из Копенгагена в Лос-Анджелес», — сообщают местные СМИ.

Стоит отметить, что фактически Очигава срок в три месяца уже отбыл, поэтому в ближайшее время его депортируют из США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лева* и Шура «Би-2» дали большое интервью после депортации.

* — признан иноагентом в России