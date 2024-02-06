Украина хочет построить тоннель под Днепром за миллиард долларов

Украинские власти собираются построить подземный тоннель, соединяющий берега Днепра. Об сообщает местное информационное агентство «Страна.ua» в своем официальном Telegram-канале.

«В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом. Сейчас в департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что уже идет проектирование данного маршрута», — говорится в сообщении.

При этом строительство тоннеля обойдется бюджету Киева в астрономическую сумму — несколько миллионов долларов, а, возможно, даже миллиард. Однако примерную стоимость подсчитали сами журналисты на основании имеющегося в их распоряжении проекта — в департаменте отказались обнародовать даже приблизительный ценник.

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