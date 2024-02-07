Артиллерийский удар: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские военные в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Мощные гаубицы Д-30

На этих кадрах показана работа артиллеристов на купянском направлении. На этом участке фронта разведчики обнаружили взводный опорный пункт ВСУ с засевшими в нем боевиками.

Координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ.

Задачи артиллеристам поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами.

РСЗО «Град»

А на этих кадрах показана работа артиллеристов уже на донецком направлении. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских националистов.

После этого противник утратил способность проводить разведку местности и наносить удары по позициям наших военнослужащих. Артиллеристы нанесли повторный удар и вывели из строя танк ВСУ.



