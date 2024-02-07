Утечка радиоактивной воды произошла на аварийной японской «Фукусиме-1»

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Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

TEPCO: почти 5 тонн радиоактивной воды утекло на «Фукусиме-1»

Утечка радиоактивной воды произошла на аварийной японской «Фукусиме-1»

Фото: Reuters / POOL

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Жидкость, по информации СМИ, попала в почву.

На японской аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» зафиксирована утечка радиоактивной воды. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что очищающее воду устройство находилось на проверке. В этот момент через открытые клапаны произошла утечка примерно пяти тонн жидкости. Это около «220 миллиардов беккерелей радиоактивных материалов, таких как цезий и стронций».

Как добавляет Yahoo, основная часть воды, которая успела утечь, просочилась в почву. Компания закрыла зону утечки воды. В будущем специалисты восстановят почву и примут другие меры.

Япония начала 24 августа 2023 года сброс в океан радиоактивно загрязненной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». После этого Китай запретил импорт рыбы, выловленной в районе сброса воды с «Фукусимы». Российский Роспотребнадзор ситуацию без внимания тоже не оставил, усилив санитарный контроль за рыбной продукцией, поступающей из азиатской страны. Москва также позднее присоединилась к ограничительным мерам Пекина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тонны рыбы выбросило на берег Японии. Предполагалось, что это могло быть последствием сброса воды с «Фукусимы».

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