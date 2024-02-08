Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Танкисты

На этих кадрах показана работа экипажей танка Т-72Б3 на донецком направлении. Бойцы поразили расчет противотанкового ракетного комплекса ВСУ в разрушенном здании.

В зоне спецоперации танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая тем самым продвижение российских войск. Т-72Б3 работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Для ударов применяются фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Зенитчики

А на этих кадрах уже показан работа расчета «Бук-М3» на красно-лиманском направлении. На этом участке фронта бойцы перехватили ракету, выпушенную украинскими националистами.

Зенитчиками, прикрывающими крупный населенный пункт, была обнаружена и мгновенно уничтожена вражеская воздушная цель, летевшая по направлению к охраняемым объектам.