ЗРК «Бук-М3» — надежный щит! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 107 0

Минобороны сообщило о перехвате расчетами «Бук-М3» ракеты ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Танкисты

На этих кадрах показана работа экипажей танка Т-72Б3 на донецком направлении. Бойцы поразили расчет противотанкового ракетного комплекса ВСУ в разрушенном здании.

В зоне спецоперации танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая тем самым продвижение российских войск. Т-72Б3 работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Для ударов применяются фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Зенитчики

А на этих кадрах уже показан работа расчета «Бук-М3» на красно-лиманском направлении. На этом участке фронта бойцы перехватили ракету, выпушенную украинскими националистами.

Зенитчиками, прикрывающими крупный населенный пункт, была обнаружена и мгновенно уничтожена вражеская воздушная цель, летевшая по направлению к охраняемым объектам.

Тема:
Спецоперация
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