Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Сколько действующий глава государства набрал голосов?

Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Recep Tayyip Erdo?an Offic

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в республике.

«На текущий момент ЦИК завершил подсчет голосов после обработки 54,4% участков <…> Ильхам Алиев набирает 92,1%», — сказал председатель Центризбиркома страны Мазахир Панахов.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли накануне. Предварительные итоги будут озвучены сегодня, 8 февраля. Глава государства избирается сроком на семь лет. У Алиева он заканчивается в апреле следующего года.

Внеочередные выборы действующий президент решил провести после того, как спустя 30 лет в состав Азербайджана вошел Нагорный Карабах. Так Алиев решил начать «новую эпоху».

Всего за кресло главы государства борются семь кандидатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российском ЦИК перенесли заседание по регистрации кандидатов на 8 февраля.

-8° Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.15
0.47 98.09
0.65
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

2:53
На Украине сообщили в мощном взрыве в Одессе
2:45
Погодное безумие: циклон «Ольга» захватит почти всю Центральную Россию
2:28
«Шляпа — это главное»: Анна Семенович похвасталась своей огромной гардеробной
2:15
ЦИК: выдвинувшие кандидатов партии должны опубликовать программу до 6 марта
2:05
США выдали россиянина, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей
1:55
Одна просьба: больной раком Карл III дал важный совет принцу Гарри

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
«Переобувается в воздухе»: почему президент Польши меняет отношение к Украине
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса