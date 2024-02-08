Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Киеву

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Проект не смогла получить достаточную поддержку, чтобы пройти процедурное голосование.

Фото, видео: © РИА Новости / Эдуард Песов; 5-tv.ru

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Визит американского журналиста Такера Карлсона в Россию, кажется, уже дает свои плоды. Поздно вечером стало известно, что сенат США не одобрил проект администрации Джо Байдена о комплексной помощи Украине и Израилю.

Нужное количество голосов набрать не получилось. Все понимают, что шансов зайти на второй президентский круг у Байдена просто нет, а значит и спускать деньги в киевский унитаз просто бессмысленно. Ждем возмущенной реакции Израиля, который вынужден ждать своих шекелей вместе с Зеленским.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев приблизился к переломному моменту из-за Запада.

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