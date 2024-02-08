Крысы в многоквартирном доме: почему они появляются и куда нужно обращаться

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Жители Москвы и Петербурга жалуются на нашествие крыс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zheng Huansong; 5-tv.ru

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Существуют различные специальные службы, которые помогут избавиться от грызунов раз и навсегда.

Российские города наводнили колонии крыс. В соцсетях в последнее время резко возросло число роликов, на которых грызуны спокойно разгуливают по дворам, подъездам и даже позируют на фоне Казанского собора в Петербурге.

Люди возмущены, но, может быть, в таком стремительном распространении крыс есть и их вина? Это выяснял корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru также подробно рассказывал, как навсегда избавиться от крыс в доме. Эти грызуны могут стать большой проблемой как для жильцов многоэтажек, так и для жителей частного сектора. Какие есть методы — читайте в нашем материале.

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