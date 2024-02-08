Тревожные звоночки: как по речи мужчины понять, что он изменяет

Эти пять признаков могут указывать на то, что ваш благоверный завел любовницу.

Нередко в отношениях случаются кризисы. В это время партнеры могут холодно друг к другу относиться, но если между ними существует любовь, то со временем они мирятся, и в паре вновь воцаряется идиллия и спокойствие. Однако если поведение партнера изо дня в день становится все странным, то это повод задуматься — не изменяет ли вторая половинка. Какие пять признаков могут на это указывать — рассказала филолог Мария Русс в интервью изданию «Страсти».

Если мужчина начинает придираться к мелочам, это повод задуматься. Ведь чаще всего те представители сильного пола, которые чувствуют за собой грешок, становятся раздражительными в общении со своей второй половинкой, а также вспыльчивыми и сварливыми. Это один из первых признаков того, что чувства начинают остывать.

Кроме того, «сдать себя» мужчина может и другим способом. К примеру, предупреждает заранее свою любимую, чтобы она ему не звонила и не писала.

«Это явный сигнал, что он будет в это время с другой женщиной. Важно, что эту фразу можно рассматривать, как признак измены, если избранник часто просит вас не звонить и не писать», — предупредила Русс.

Также стоит обратить внимание на то, если мужчина пропадает, не звонит, не пишет какое-то время, а потом объясняет, мол, он был в дороге, на телефоне села зарядка или связь пропала. По словам эксперта, это всего лишь отговорки. Ведь когда мужчине важна и нужна женщина, он найдет любой способ связаться с ней.

Стоит также обратить внимание и на поведение мужчины перед сном. В парах, где царит любовь, принято общаться в постели, желать друг другу спокойной ночи. Если же этого нет, мужчина избегает общения или долгих разговоров — это сигнал о его неверности.

Пятым признаком, сигнализирующем об измене мужчины, может стать его спокойные фразы про неверность. К примеру, по его утверждению, измену можно простить и в этом нет ничего страшного.

«Если вы услышите эти фразы после продолжительного периода отношений, то это явный показатель того, что мужчина пытается навязать вам свою картину мира, в которой он наверняка уже изменил», — подытожила Русс.

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