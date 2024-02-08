Чужой не пройдет: как разведчики ВДВ ведут оборону Артемовска

ВСУ не оставляют попыток забросить в освобожденный российскими силами город ДРГ.

Эти бойцы работают, что называется, точечно. Круглосуточно разведчики ВДВ ведут поиски диверсионно-разведыввательных групп ВСУ в Артемовске. Бойцы ежедневно обходят каждый заброшенный дом, несмотря на постоянную угрозу попасть под атаку вражеских дронов. В одном из таких рейдов побывал и наш военный корреспондент Денис Кулага.

Метель в Артемовске — с одной стороны — идеальное прикрытие, с другой — дополнительный риск. И все же мы благополучно добираемся к бронегруппе 11-й бригады ВДВ.

Мехвод выводит орудие к огневой и открывает огонь по дежурной цели. За чередой ударов наблюдают в тепловизор — важно определить движение противника. Военная хитрость от десантников: пока идут удары бронегруппы — ПТУРисты дежурят у вероятной точки сбора ВСУ. Замечают крупное скопление — и тут же следует удар.

Чтобы без труда выявлять подобные точки, разведчики 150-й дивизии ликвидируют остатки многоэтажек в городе. Отряд «Горца» очистил угол обзора, теперь же за дело берутся разведчики ВДВ — так выглядит успешное взаимодействие всех российских вооруженных сил в городе

«Один из самых опасных эпизодов работы в Артемовске — это разведка в дневное время суток. Все прекрасно знают, насколько враг активизировался в вопросах FPV-дронов, но при этом появления здесь ДРГ никто не отменял, и проверять вот подобные заброшенные дома нужно ежедневно», — говорит журналист.

Разведчики говорят, что со стороны ВСУ уже было несколько попыток зайти небольшими группами в город под прикрытием артиллерии. Но десантники 11-й бригады успешно контролируют свою зону ответственности Группа аккуратно передвигается по заброшенным постройкам, выявляя подозрительную активность.

Снаряды западные. Тубусами усеян весь пол. Некоторые квартиры сгорели дотла. Десантники говорят, это идеальное укрытие для врага. Поэтому, передвигаясь на легкой технике, необходимо постоянно проверять каждое подобное помещение.