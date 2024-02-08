Уровень безработицы в России упал до рекордно низкого уровня
Росстат: уровень безработицы в России упал до 3,2%
Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; 5-tv.ru
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Численность занятых граждан — более 74 миллионов.
В России зафиксировали самый низкий уровень безработицы с 1992 года. По данным Росстата, этот показатель составляет всего 3,2%. Это новый исторический минимум.
Также до рекордного уровня увеличилась численность занятых — более 74 миллионов человек. Хотя обычно в декабре истекает период действия срочных трудовых договоров.
Снижение уровня безработицы эксперты объясняют действием государственных программ по поддержке рынка труда и оживлением деловой активности.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации за несвоевременную выплату зарплаты. Согласно новым поправкам в ТК РФ, работодатель будет обязан выплачивать компенсацию тем сотрудникам, которые не получили свою зарплату в указанный в договоре период.
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